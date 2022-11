Pensioni: Uilp, bene Giorgetti sul decreto di adeguamento

(ANSA) - ROMA, 09 NOV - "Come Uilp apprendiamo con positività l'imminente firma, da parte del ministro Giorgetti, del decreto per l'adeguamento delle pensioni in base alle risultanze dei dati Istat". Lo afferma il segretario generale della Uil Pensionati, Carmelo Barbagallo. "Un intervento dovuto, così come previsto dalla normativa vigente - continua - che protegge il potere d'acquisto delle pensioni dal morso dell'inflazione. Ora bisogna continuare in questo senso e adottare altre misure per ampliare il potere d'acquisto dei 16 milioni di pensionate e pensionati di questo Paese. Bisogna partire dalla riduzione della pressione fiscale anche ai pensionati e dall'ampliamento della platea dei beneficiari della quattordicesima con l'incremento dell'importo per chi già la riceve".

Queste misure, "come il potenziamento del Servizio sanitario nazionale, la riforma delle Rsa e la legge quadro nazionale sulla non Autosufficienza, di cui sono state gettate le basi con il ddl approvato dal governo precedente, sono i temi centrali della piattaforma unitaria del Sindacato dei pensionati sui quali chiediamo risposte", conclude. (ANSA).