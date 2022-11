Ocse:superindice conferma flessione crescita, Italia inclusa

(ANSA) - PARIGI, 09 NOV - Il superindice dell'Ocse, concepito per anticipare di 6-9 mesi le tendenze economiche future, continua ad indicare un rallentamento della crescita nella zona Ocse e nella maggior parte delle grandi economie mondiali, Italia inclusa. Tra i grandi Paesi dell'Ocse, "a causa dell'inflazione elevata, dell'aumento dei tassi di interesse e del calo del mercato borsistico", il cosiddetto Indicatore Composito avanzato (Ica) continua ad "anticipare un rallentamento della crescita negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Canada, come anche nella zona euro, in particolare, in Germania, in Francia e in Italia", sottolinea l'Ocse. Al contrario, aggiunge l'organismo internazionale con sede a Parigi, l'indice continua a segnalare una dinamica di "crescita stabile" per il Giappone. (ANSA).