Nasce "Giovani amici Confindustria Alto Adriatico"

(ANSA) - PORDENONE, 09 NOV - «Parlare di industria è abbastanza facile, altra cosa è praticarne la realtà»: con questo spirito, come ha spiegato il presidente di Confindustria Alto Adriatico, Michelangelo Agrusti, è nato Giovani Amici di Confindustria Alto Adriatico (Gac), nuovo gruppo che ha origine nel contesto delle attività e delle collaborazioni associative e che si rivolge alle nuove generazioni, sia a studenti delle Scuole secondarie di secondo grado, Its e Università, sia a giovani lavoratori, includendo ragazze e ragazzi fino ai 25 anni di età. L'iscrizione a Gac è gratuita.

Agrusti ha spiegato che Confindustria AA si impegnerà a fondo affinché i giovani possano sentirsi parte attiva dell'associazione aggiungendo che il Gac «ci consentirà di far loro apprezzare le professioni offerte dal mercato e i tanti, relativi percorsi di formazione che il nostro sistema, Its e Lef in testa, ad esempio, mette a disposizione perché a un profilo di competenza superiore rispetto alla media corrisponde un miglior trattamento economico». (ANSA).