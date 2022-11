Gkn: Qf, non possiamo più anticipare Cig ai lavoratori

(ANSA) - CAMPI BISENZIO (FIRENZE), 09 NOV - "Come comunicato ufficialmente al tavolo del Mise, il 3 novembre scorso, anche alle organizzazioni sindacali, Qf non è più in condizione di anticipare trattamenti di cassa integrazione ai lavoratori come ha fatto negli ultimi 10 mesi. L'accordo per la reindustrializzazione dello stabilimento, che prevedeva la cassa, è stato firmato a gennaio da sindacati e istituzioni". Lo scrive in una nota Qf, la nuova proprietà dell'ex Gkn di Campi Bisenzio (Firenze) che fa a capo all'imprenditore Francesco Borgomeo. "QF è intenzionata a portare a compimento il piano industriale, se giudicato di interesse da tutte le parti - si legge nello stesso testo -, ma chiede a Ministero e Inps certezze sugli strumenti per accompagnare la reindustrializzazione". (ANSA).