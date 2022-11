Fisco: Leo, contante a 10mila euro, no a multe pos

(ANSA) - ROMA, 09 NOV - ''Sul pos abbiamo sempre intenzione di fare controlli, di agevolare le misure di contrasto al contante, però, al tempo stesso, abbiamo visto che il tetto dei famosi 5.000-10.000, poi si stabilirà la misura, è un qualcosa che in altri paesi europei avviene e non e' una misura di contrasto all'evasione fiscale". Lo afferma il viceministro all'Economia, Maurizio Leo, a margine di Assoimmobiliare, in merito all'obbligo del pos. ''Non penso che si emetteranno multe'' alle attività che non utilizzano il pos, aggiunge.

