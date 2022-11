Fisco: Landini, no a flat tax, serve riforma seria

(ANSA) - ROMA, 09 NOV - "Abbiamo ribadito la necessità di avviare le riforme. Non siamo per la flat tax, serve una riforma fiscale seria che aumenti il netto in busta paga, bisogna rafforzare la lotta all'evasione e siamo contrari alla logica dei condoni". Così il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, al termine dell'incontro a Palazzo Chigi. Dalla lotta all'evasione si possono "prendere le risorse, insieme agli extraprofitti", aggiunge. (ANSA).