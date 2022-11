Fisco: Codacons, sui Pos sarebbe follia eliminare sanzioni

(ANSA) - ROMA, 09 NOV - "Semplicemente una follia anche solo l'ipotesi di eliminare le sanzioni per i commercianti che non accettano i pagamenti con Pos": ad esprimersi così il presidente del Codacons, Carlo Rienzi, commentando le dichiarazioni odierne del viceministro all'Economia, Maurizio Leo, e aggiungendo che, "dopo 8 anni di battaglie portate avanti dal Codacons, lo scorso 30 giugno si è arrivati finalmente al varo dalle sanzioni per gli esercenti che non permettono ai cittadini di pagare con carta o bancomat. Ora il viceministro Leo accenna alla possibilità di eliminare tali sanzioni, un pericoloso passo indietro che equivale ad abrogare totalmente l'obbligo in capo a commercianti, professionisti e artigiani di dotarsi di Pos". E questo, va avanti, "perché in assenza di multe gli esercenti potranno negare ai propri clienti i pagamenti elettronici senza incorrere in alcuna conseguenza, con immensi danni per i consumatori costretti ad ogni acquisto o transazione a prelevare e pagare in contanti. Di questo passo dobbiamo aspettarci una sanzione per i cittadini che chiedono di pagare con Pos?", conclude il presidente del Codacons. (ANSA).