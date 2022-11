Fisco: Bombardieri, proporremo di detassare le tredicesime

(ANSA) - ROMA, 09 NOV - La riduzione del cuneo fiscale è "una delle modalità per intervenire e ridare potere d'acquisto. Oggi proporremo anche la detassazione della tredicesima. Se dobbiamo dare potere d'acquisto ai lavoratori, a chi oggi si trova in difficoltà, dobbiamo dare risposte immediate". Così il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, prima dell'incontro con il governo a Palazzo Chigi. (ANSA).