Confindustria Piemonte entra nel direttivo di Federturismo

TORINO, 09 NOV - Confindustria Piemonte e Federturismo Confindustria hanno siglato un accordo quadro per tutelare le aziende del settore e monitorare le dinamiche del comparto in ambito regionale, nazionale ed europeo. Nel direttivo entrerà stabilmente un rappresentante delle imprese piemontesi.

"L'industria del turismo registra una crescita costante da molti anni in Piemonte. La pandemia ha avuto un impatto importante, ma la ripresa da allora è sotto gli occhi di tutti.

Questa è la premessa migliore per un ulteriore sviluppo di questo settore, che deve diventare strutturale attraendo crescenti investimenti privati. I grandi eventi, le nostre montagne, i nostri laghi, le bellezze architettoniche e storiche non possono essere dati per scontato, ma vanno trasformati nel reale motore di crescita e occupazione" spiega il presidente di Confindustria Piemonte, Marco Gay. "In un momento così delicato e difficile come quello che stiamo vivendo in cui molte imprese turistiche si trovano in uno stato di indebolimento finanziario, anche di tipo patrimoniale, aggravato dall'aumento dei costi energetici e dei tassi d'interesse riteniamo sia cruciale - sottolinea la presidente di Federturismo Confindustria, Marina Lalli - dimostrare di essere uniti e lavorare in sinergia per tutelare il nostro tessuto economico e per poter programmare al meglio e insieme la ripartenza".

Il settore turistico, secondo i dati forniti dalla Regione Piemonte, viaggia ancora a livelli inferiori del 15-20% rispetto al 2019 e conta su oltre 46mila imprese (pari al 10% del totale regionale) e circa 153 mila addetti (11%) per un indotto di circa 7,5 miliardi di euro. L'offerta ricettiva piemontese è composta da 6.700 strutture ricettive e 201.200 posti letto.

