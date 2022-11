Confindustria e Rotary uniti per sostenere giovani impreditori

(ANSA) - GENOVA, 09 NOV - Confindustria Genova e il distretto Rotary 2032 hanno siglano un accordo per supportare i giovani nuovi imprenditori. Il servizio 'Start Up Desk' di Confindustria, che fornisce supporto ai giovani che vogliono aprire un'impresa, potrà avvalersi delle consulenze dei tutor del 'Programma Virgilio', che il Rotary ha attivato sempre per sostenere i giovani nello sviluppo di un percorso imprenditoriale.

''Avviamo oggi una fattiva collaborazione che mette a sistema due importanti iniziative già in essere sul territorio - spiega Anselmo Arlandini, Governatore del Distretto 2032 del Rotary International -. Ringrazio fin d'ora i soci rotariani che metteranno a disposizione dei giovani che vorranno avviare nuove iniziative imprenditoriali le proprie competenze professionali''.

Il presidente di Confindustria Genova, Umberto Risso sottolinea come: ''Il compito del nostro Start Up Desk è fornire alle start-up associate gli strumenti più adeguati a sviluppare il loro progetto d'impresa. Insieme con i tutor di Programma Virgilio affiancheremo i giovani imprenditori offrendo loro un supporto ancora più articolato e mirato''. (ANSA).