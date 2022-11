Bcc Roma: per la prima volta in classifica Mediobanca

(ANSA) - ROMA, 09 NOV - BCC Roma entra, per la prima volta nella storia, nella top 20 delle banche italiane secondo l'analisi realizzata dall'Area studi di Mediobanca. La Banca di Credito Cooperativo di Roma si posiziona ventesima, con 15,1 miliardi di totale attivo.

BCC Roma è la prima banca di credito cooperativo in Italia, per totale attivo tangibile, impieghi, raccolta, patrimonio netto, utile netto e numero di sportelli.

"Si tratta di un risultato encomiabile che voglio condividere con tutto il nostro personale, artefice di questi risultati, ma anche con i soci e i clienti della Banca", ha commentato Maurizio Longhi. "Lo studio realizzato da Mediobanca certifica e premia il lavoro di BCC Roma, da sempre orientato alla sana e corretta gestione dei conti e al sostegno delle imprese e delle famiglie del territorio, con attenzione anche al mondo sociale e assistenziale, vista la nostra natura cooperativa. La Banca storicamente non ha mai fatto mancare il suo supporto, se pensiamo che negli ultimi dieci anni impieghi e raccolta sono cresciuti del 92% e del 72%. Continueremo su questa strada, consapevoli della sempre più forte necessità di aiutare le imprese e le famiglie, specie in un momento come quello attuale", ha concluso Longhi. (ANSA).