++ Manovra:Giorgetti,flat tax anche incrementale e tregua fisco

(ANSA) - ROMA, 09 NOV - In vista della manovra il governo ha allo studio "l'estensione della soglia di ricavi e compensi" per le partite Iva che aderiscono al regime forfetario e "un regime sostitutivo opzionale (cd flat tax incrementale) per i titolari di redditi da lavoro o di impresa non aderenti al regime forfetario che potranno assoggettare ad aliquota del 15% una quota dell'incremento di reddito registrato nel 2022 rispetto al maggiore tra i medesimi redditi dichiarati e assoggettati all'Irpef nei tre anni d'imposta precedenti". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, aggiungendo tra le misure anche la "tregua fiscale". (ANSA).