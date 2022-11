++ Giorgetti, spesa per pensioni assorbirà 50 mld nel 2022-25 ++

(ANSA) - ROMA, 09 NOV - "Se consideriamo il periodo 2022-2025, la spesa per pensioni assorbirà risorse per oltre 50 miliardi". Lo ha detto il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti in audizione alle commissioni speciali riunite di Camera e Senato sulla Nadef, facendo riferimento agli oneri che complessivamente gravano sulla spesa per pensioni per effetto del meccanismo di indicizzazione all'inflazione. (ANSA).