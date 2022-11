Welfare: a Bari apre la Casa della neo genitorialità

(ANSA) - BARI, 08 NOV - Offrire interventi sperimentali e gratuiti, in rete con i servizi già presenti sul territorio, in favore di neo genitori e neonati, con un'attenzione specifica alle mamme partorienti sole o in condizione di fragilità socio-economica. E' l'obiettivo della nuova Casa della neo genitorialità inaugurata questa mattina nel Centro servizi per le famiglie di San Paolo e Stanic, in via Marche 1. Si tratta del secondo servizio del genere in città dopo quello avviato due settimane fa a Santa Rita. La presa in carico e la cura dei genitori e dei loro bambini avviene attraverso un percorso integrato che comprende azioni di sostegno, accompagnamento pre e post nascita e percorsi socio-culturali di promozione alla genitorialità.

Il fine è supportare la scelta di avere un bambino "nonostante le difficoltà educative, sociali ed economiche - spiega l'assessore comunale al Welfare, Francesca Bottalico - Specialmente per l'accompagnamento a neo papà e neo mamme nel periodo della gravidanza e, successivamente, a domicilio, per sostenerli nei momenti di vulnerabilità e prevenire la depressione post parto". Il servizio è gratuito ed è promosso dall'assessorato come ponte tra presidi ospedalieri, centro educativo, casa e territorio. Grazie alla collaborazione di ostetriche, psicologici, pediatri, educatori, assistenti sociali, mediatori interculturali, esperti di allattamento e genitorialità. Il servizio, aperto a tutta la città, lavorerà in rete con consultori e servizi territoriali. (ANSA).