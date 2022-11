Superbonus: Cna, subito un tavolo sulla cessione dei crediti

(ANSA) - ROMA, 08 NOV - Cna invita il governo ad aprire con urgenza un tavolo con le imprese della filiera delle costruzioni e il sistema finanziario "per trovare una risposta definitiva al grave problema della cessione dei crediti legati ai bonus edilizi. L'annuncio da parte di Poste Italiane di sospendere l'acquisto di crediti fiscali - informa una nota di Cna - rappresenta un segnale fortemente negativo per decine di migliaia di imprese della filiera con i cassetti fiscali pieni di crediti e nell'impossibilità di venderli. La circolare dell'Agenzia delle Entrate del mese scorso, come temeva la Cna, non ha sbloccato la situazione. Inoltre gli annunci da parte di esponenti del governo e della maggioranza sull'ennesima modifica del quadro normativo e i segnali di rallentamento del mercato stanno aggravando lo stato di salute di migliaia di imprese".

