Sud: Confindustria Bari, servono lavoro, legalità e meno tasse

(ANSA) - BARI, 08 NOV - "Il Sud ha necessità solo di due cose: lavoro e legalità. Il Sud non vuole cassa integrazione a vita, aiuti a pioggia e assistenzialismo, ha bisogno di lavorare. Oggi ripartiamo dalla Puglia, una Puglia che va e che va in direzione ostinata e contraria grazie alle imprese, ai lavoratori che stanno creando ricchezza. Abbiamo necessità e lo chiediamo allo Stato di un taglio delle tasse, delle imposte per far sì che i nostri lavoratori abbiano più soldi in tasca e la possibilità di combattere l'inflazione, l'aumento del carovita che è "la tassa più ingiusta", diceva Einaudi. Abbiamo questa problematica del caro delle bollette. Dobbiamo tagliare le tasse e mettere i soldi in tasca e lavoratori e imprese". Lo ha detto il presidente di Confindustria Bari-Bat, Sergio Fontana a Bari a margine dell'assemblea dell'assemblea annuale di Confindustria Bari-Bat. "Abbiamo necessità - ha aggiunto - per le misure pugliesi di avere maggiore concertazione con la Regione perché quando abbiamo fatto le cose insieme tra Confindustria, sindacati e Regione abbiamo fatto le cose eccezionali. Mi riferisco al titolo II Covid". (ANSA).