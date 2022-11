Nadef:Legacoop E-R,30 mld alleviano a malapena costo energia

(ANSA) - BOLOGNA, 08 NOV - Alla luce della della nota di integrazione al Def varata dal Governo la scorsa settimana, "le risorse, 30 miliardi di euro tra fine 2022 e inizi del 2023, basteranno a malapena per alleviare il costo energetico per le famiglie e per le imprese, mentre mancheranno i sostegni agli investimenti e non verrà ridotto il cuneo fiscale". E' quanto sostenuto da Giovanni Monti, presidente di Legacoop Emilia-Romagna che oggi ha presentato i dati della Situazione Congiunturale elaborata dall'area studi di Legacoop assieme a Ipsos per il periodo aprile-settembre 2022.

Quella del taglio del cuneo fiscale, ha aggiunto, è "una misura necessaria che si può ottenere con una revisione seria della spesa pubblica che, però, non vada a colpire il welfare e la sanità. Inoltre - ha concluso Monti - va proseguita la lotta all'evasione fiscale, che ha già dato dei risultati, senza mandare segnali che vanno nella direzione opposta". (ANSA).