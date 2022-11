Morto Bono: Confindustria Venezia, perso capitano d'industra

(ANSA) - VENEZIA, 08 NOV - "A nome di Confindustria Venezia esprimo profondo cordoglio per la scomparsa di Giuseppe Bono".

Lo afferma il presidente di Confindustria Venezia, Vincenzo Marinese, sulla scomparsa di Giuseppe Bono. "Oggi abbiamo perso un vero capitano d'industria - aggiunge -. Una persona straordinaria che ha creduto nel valore del Made in Italy e rilanciato un'azienda strategica per il Paese trasformandola in una perla. Non dimenticheremo mai la vicinanza che ha sempre dimostrato a Marghera e l'attenzione agli equilibri del nostro territorio. Indelebile il mio personale rapporto con lui, un uomo dalla grande umanità e rara intelligenza. Giuseppe, mancherai a tutti noi". (ANSA).