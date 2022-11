Morto Bono: Confindustria Veneto, ricordiamo suo entusiasmo

(ANSA) - VENEZIA, 08 NOV - "Tutta Confindustria Veneto è profondamente addolorata dalla scomparsa di Giuseppe Bono. Di lui vogliamo ricordare l'entusiasmo costante e il contributo intelligente e costruttivo in termini di progettualità, sensibilità e una moderna visione dello sviluppo futuro del nostro territorio, che ha dato con generosità in qualità di Presidente di Fondazione Nord Est". Lo afferma in una nota il presidente degli Industriali veneti, Enrico Carraro.

"Tutto questo - aggiunge Carraro - senza dimenticare il grande lavoro che da manager esperto e di grande visione ha fatto per la crescita industriale del Triveneto, a partire da Marghera dove i cantieri di Fincantieri sono diventati eccellenza mondiale". (ANSA).