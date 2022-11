Morto Bono: Confindustria Udine, 'onore a valente manager'

(ANSA) - UDINE, 08 NOV - "Il presidente Gianpietro Benedetti, il Consiglio di Presidenza e il Consiglio Generale dell'associazione rendono onore al self made man, all'uomo d'industria e di Stato, valente manager di lungo corso con una carriera lunga quasi 60 anni, molti dei quali trascorsi ai vertici di importanti aziende pubbliche, che ha contribuito a far crescere". Così Confindustria Udine ha espresso il cordoglio dell'associazione per la scomparsa dell'ex a.d. di Fincantieri e figura storica dell'industria italiana Giuseppe Bono. "Onore al dottor Giuseppe Bono, già membro del Consiglio Generale di Confindustria e past president di Confindustria Friuli Venezia Giulia", si legge ancora nella nota, in cui l'associazione degli industriali friulani porge "le più sentite condoglianze alla famiglia e agli amici". (ANSA).