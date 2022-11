Made in Italy: Ice, nei primi sette mesi dell'anno +14%

(ANSA) - MILANO, 08 NOV - "Navighiamo in acque turbolente, e lo sono per tutti, ma fortunatamente il Made in Italy si sta difendendo bene". Lo ha detto il direttore dell' Ufficio di Coordinamento e Promozione del Made in Italy di Agenzia Ice, Maurizio Forte, a margine del convegno organizzato in Eicma, dal titolo 'Geopolitica e sfide economiche: quale direzione per l'industria delle due ruote? Scenari, prospettive e nuovi paradigmi'.

"Vediamo difficoltà e nubi all'orizzonte - ha spiegato - ma grazie a misure che stanno per essere adottate e alla grande bravura dei nostri imprenditori, fortunatamente i numeri continuano a darci forza: il nostro export tra 2019 e 2021 è cresciuto del 31%, e nei primi sette mesi del 2022, rispetto al 2021, di un altro 14%; la nostra quota di mercato resta stabile". (ANSA).