Legacoop E-R, stiamo tenendo ma energia mette a rischio imprese

(ANSA) - BOLOGNA, 08 NOV - Nel complesso, alla luce degli eventi interni ed internazionali che si stanno abbattendo sull'economia "l'insieme delle cooperative emiliano-romagnole sta tenendo, ma la spesa energetica e il costo delle materie prime incidono pesantemente sui bilanci e mettono a rischio le imprese". A lanciare l'allarme è Giovanni Monti, presidente di Legacoop Emilia-Romagna che oggi ha presentato i dati della Situazione Congiunturale elaborata dall'area studi di Legacoop assieme a Ipsos per il periodo aprile-settembre 2022.

"Il Governo e l'Europa - ha osservato - devono prendere provvedimenti forti che mettano al riparo famiglie e imprese da questa tempesta. Occorre uscire dalle logiche dei codici Ateco per definire le imprese energivore e tagliare il cuneo fiscale".

In base ai numeri, le cooperative emiliano-romagnole "non hanno rinunciato a investire e ad ammodernarsi. L'occupazione è costante e, anzi, per la prima volta è la mancanza di manodopera qualificata la prima preoccupazione per molte associate - ha sottolineato Monti - tuttavia, dall'inizio dell'estate e in sintonia con i dati generali dell'economia europea si registra un rallentamento, più o meno marcato a seconda dei settori, che è destinato ad appesantirsi a causa degli incrementi dei costi delle materie prime e delle energie e per il crescente costo del denaro. Dovremo tenere gli occhi bene aperti sia in questo scorcio di 2022 e, soprattutto, nel corso del 2023 per cercare di evitare evoluzioni drammatiche della situazione".

Di fronte alla situazione determinata dai costi per l'energia, ha proseguito il presidente di Legacoop Emilia-Romagna, "anche se l'economia italiana è più robusta rispetto alle crisi energetiche degli anni Settanta, senza interventi decisi del Governo e dell'Europa corriamo forti rischi. Tutta Europa rischia la recessione alla quale potrebbe fare seguito una fase di stagflazione. Occorrono provvedimenti di defiscalizzazione più selettivi di quelli fatti fino ad ora - ha concluso Monti - bisogna uscire dalla logica dei codici Ateco per definire le imprese energivore, è necessario defiscalizzare parte dei salari e rafforzare gli strumenti di inclusione per dare respiro alle famiglie. E porre molta attenzione all'attuazione del Pnrr". (ANSA).