Gdo: scultura ricorda incendio Coop.fi di Ponte a Greve

(ANSA) - FIRENZE, 08 NOV - Una scultura collettiva, intitolata 'Stringere lo spazio di me e te' e realizzata dagli artisti Nadia Antonello e Paolo Ghezzi, è stata installata oggi al Centro Ponte a Greve di Unicoop Firenze, nella giornata in cui ricorre un anno esatto dalla riapertura del Centro commerciale, dopo l'incendio che, a giugno 2021, ha colpito la struttura commerciale. Una scultura che, spiega la cooperativa, da oggi simboleggia il senso di comunità, ricordando i giorni dell'incendio e poi la rinascita del centro commerciale.

L'opera è composta da travi di legno che facevano parte della struttura del Centro prima dell'incendio e che sono state recuperate dai resti dell'incendio; appese alle travi, elementi in argilla creati dalle mani di autorità, rappresentanti delle associazioni del territorio, cittadini, soci e clienti che hanno preso parte a una performance artistica lo scorso 10 ottobre.

Secondo Daniela Mori, presidente del consiglio di sorveglianza di Unicoop Firenze, l'opera testimonia "la forza dei legami di una comunità che, di fronte a un grande evento critico, si è stretta intorno alla cooperativa, rinsaldando vecchi legami e allacciandone di nuovi". (ANSA).