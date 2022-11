Fisco: Cattaneo, flat tax beneficio per il Paese

(ANSA) - ROMA, 08 NOV - "La flat tax ha funzionato benissimo.

Quando per questa agevolazione fiscale abbiamo alzato il limite a 65.000 euro moltissimi giovani hanno aperto una partita IVA.

Se la sono giocata, come si vuol dire, perché era conveniente farlo. Insomma, vogliamo creare un sistema di tasse semplice, basse, in modo che i giovani siano incentivati a mettersi in gioco. È il contrario della 'filosofia' che sta alla base del reddito di cittadinanza. Vogliamo incentivare le persone a coltivare un proprio talento. E questo va tutto a beneficio del Paese". Lo ha detto il presidente dei deputati di Forza Italia, Alessandro Cattaneo, intervenendo a Rai Isoradio (ANSA).