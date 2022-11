Fisco: Albano (Mef), nuova rottamazione, sanzioni ridotte

(ANSA) - ROMA, 08 NOV - "La priorità in questo momento è la battaglia contro il caro-energia. Ma ci sono tanti problemi sul tavolo, per esempio quello delle cartelle: quella che faremo è una vera e propria tregua fiscale, che però non è un condono.

L'imposta viene pagata in toto, con sanzione sostanzialmente ridotta, ma viene lasciata la possibilità di pagare in diversi anni". Lo ha sottolineato la sottosegretaria al Mef, Lucia Albano, parlando della prossima rottamazione delle cartelle a Sky Tg24 Economia. (ANSA).