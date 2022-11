Esplosione villetta, dispersa è presidente di coop sociale

(ANSA) - NUORO, 08 NOV - E' la presidente della cooperativa sociale Janas del paese la donna, Marilena Ibba, dispersa dopo l'esplosione di una villetta bifamiliare alla periferia di Tiana, nel Nuorese, probabilmente dovuta ad una fuga di gas. I soccorritori stanno cercando anche il marito, Guglielmo Zedda, dipendente della Tim, mentre non era in casa il figlio della coppia, che studia fuori sede.

Ricoverati in gravi condizioni a Cagliari e a Nuoro i genitori della Ibba, estratti vivi dalle macerie: Duccio Ibba, carabiniere in pensione, e Eugenia Madeddu, maestra elementare anche lei in pensione. I due anziani abitavano al piano terra mentre la figlia e il genero stavano nell'appartamento al piano di sopra.

Intanto, è corsa contro il tempo per cercare di recuperare i due coniugi Zedda tra i detriti dopo il crollo dell'edificio a tre piani collassato. I Vigili del fuoco lavorano con tre ruspe e sono molti i cittadini di Tiana che scavano a mani nude. Sul posto ci sono anche i Carabinieri della Compagnia di Tonara.

(ANSA).