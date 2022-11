Energia:Confesercenti e Italia Nostra contro parco eolico Rimini

(ANSA) - BOLOGNA, 08 NOV - Parere negativo, da parte della Confesercenti della provincia di Rimini e della sezione riminese di 'Italia Nostra' sulla creazione di un parco eolico al largo della costa romagnola tra Cattolica e Rimini considerata un opera dall'"impatto devastante", in grado di "stravolgere il territorio" con l'installazione di 51 aerogeneratori che si eleveranno dal mare di oltre 200 metri e che potranno avere una distanza minima dalla costa di 6 miglia nautiche coinvolgendo un'area di oltre 71 chilometri quadrati di fondale.

"Bastano questi pochi numeri - osserva in una nota il presidente di Confesercenti provinciale di Rimini, Fabrizio Vagnini - per capire l'impatto devastante che avrà questa installazione sul nostro territorio". Inoltre, aggiunge in un altro passaggio della nota, "viste le dimensioni del progetto, anche il cantiere avrà una dimensione eccezionale e ritengo sia difficile immaginare l'impatto che avrà sulle nostre città e sul nostro turismo".

Quindi, conclude Vagnini visto che "nelle ottimistiche previsioni dei costruttori, il parco eolico non sarà operativo prima di luglio 2024, ritengo sia fondamentale concentrarsi su progetti più sostenibili e che possano avere ricadute positive dirette sulle nostre città".

E contro la realizzazione dell'impianto eolico, la sezione riminese di 'Italia Nostra' ha ha inviato formalmente le proprie osservazioni al Ministero della Transizione Ecologica. Questo progetto, puntualizza in un comunicato la presidente di 'Italia Nostra' di Rimini, Alessia Gattei, "andrebbe in modo irreparabile a stravolgere il nostro territorio e il nostro paesaggio". D'altronde, viene argomentato, "può convivere una località turistica che fa del rapporto con l'ambiente il proprio assioma con un impianto industriale?" La risposta, "è no! E deve essere chiaro che chi si assumerà la responsabilità, anche solo di non contrastare, la realizzazione di questo ecomostro, avrà anche la responsabilità di quegli effetti conseguenti verso le generazioni presenti e future" Quindi, conclude Italia Nostra rimane "fortemente contraria" alla realizzazione del parco eolico "e chiede di negare la concessione richiesta per l'impatto negativo che avrà attraverso la compromissione del paesaggio e della sua attrattività su tutta l'economia del territorio". (ANSA).