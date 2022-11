Confindustria Genova studia aziende per internazionalizzazione(2

(ANSA) - GENOVA, 08 NOV - La mappatura, quindi, servirà proprio a capire la situazione dell'export in Liguria, per individuare le esigenze delle aziende che fanno business con l'estero. Si parla di circa 5 mila operatori che spesso sono indirizzati verso i paesi europei o quelli immediatamente limitrofi. In Liguria, infatti, l'export nel 2021 ha toccato gli 8 miliardi di euro e questo dato sembra confermato, se non addirittura in crescita anche nel 2022.

Nel primo semestre dello scorso anno, infatti si registrava un valore vicino ai 4 miliardi di euro che nello stesso periodo del 2022 sono saliti a poco più di 5 miliardi. (ANSA).