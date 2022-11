Caro energia: Confindustria Puglia, aiuti a imprese energivore

(ANSA) - BARI, 08 NOV - Sul caro bollette "gli aiuti sono necessari per tutte le imprese energivore, per tutti i dipendenti, i lavoratori e i pensionati che hanno visto diminuire il loro potere di acquisto perché purtroppo con l'inflazione è diminuito il loro potere di acquisto e in più hanno il problema dell'aumento dei costi dell'energia": lo ha detto il presidente di Confindustria Puglia e Bari-Bat, Sergio Fontana a Bari a margine dell'assemblea dell'assemblea annuale di Confindustria Bari-Bat. "Quindi - aggiunge - bisogna aiutare in primis i lavoratori mettere soldi in tasca ai lavoratori, rilanciando i consumi che significa agevolare le imprese e poi soprattutto le imprese energivore che hanno necessità invece di avere un taglio dei costi delle bollette perché in alcuni casi non sono sostenibili. E non mi riferisco solo a chi produce acciaio ma anche alle imprese che fanno pasta, vetro ne abbiamo di importanti nella nostra regione che hanno grandi difficoltà ad andare avanti". (ANSA).