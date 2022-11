Autonomia:Confindustria Puglia, preoccupati se amplia divari

(ANSA) - BARI, 08 NOV - "Siamo preoccupati non dall'autonomia differenziata ma dall'autonomia che non diminuisce i divari tra Nord e Sud, tra un'autonomia che privilegi una parte a discapito di un'altra": lo ha detto il presidente di Confindustria Puglia e Bari-Bat, Sergio Fontana a Bari a margine dell'assemblea dell'assemblea annuale di Confindustria Bari-Bat. "Noi - ha proseguito - siamo tutti quanti diversi ma in questa terra c'era don Tonino Bello che parlava della convivialità delle differenze, possiamo stare tutti noi italiani seduti alla stessa tavola pur nelle differenze che abbiamo ma soprattutto dobbiamo utilizzare i fondi del Pnrr, della nuova programmazione per diminuire il divario che abbiamo il divario tra Nord e Sud, questo è l'obiettivo che dobbiamo raggiungere tutti noi e se non ora quando? Questo è il momento per ripartire da qui dalla Puglia, da Bari dalla Puglia che lavora". (ANSA).