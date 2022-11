Acqua: Confindustria Puglia, serve infrastruttura Italia-Albania

(ANSA) - BARI, 08 NOV - "La crisi idrica che è appena emersa nel corso di quest'anno, diventerà vera emergenza nei prossimi anni. Abbiamo ancora una volta necessità di una politica che riesca a non guardare alle prossime elezioni, ma come disse De Gasperi, alle future generazioni. Qui in Puglia, abbiamo le competenze per essere un punto di riferimento nazionale per la politica idrica. Abbiamo l'Acquedotto Pugliese, il più grande d'Europa, la prima stazione appaltante della Puglia. Unita dal mare Adriatico abbiamo, qui, di fronte a noi l'Albania, un Paese ricchissimo di acqua. Con l'Albania abbiamo dei rapporti di vicinanza eccezionali. Abbiamo un'opportunità enorme per affrontare la crisi idrica, in maniera preventiva. Possiamo dar vita a un grande e ambizioso progetto: costruire un imponente infrastruttura idrica nel mare Adriatico tra Puglia e Albania".

E' la proposta lanciata dal presidente di Confindustria Puglia e Bari-Bat, Sergio Fontana, durante l'assemblea annuale di Confindustria Bari-Bat. (ANSA).