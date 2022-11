Roncadin: ok a bilancio sostenibilità con green e welfare

(ANSA) - MEDUNO, 07 NOV - Roncadin, l'azienda di Meduno (Pordenone), che da un anno è Società Benefit, ha licenziato il suo primo bilancio di sostenibilità, che misura i progressi in fatto di economia circolare, efficienza energetica, approvvigionamento sostenibile, riduzione degli sprechi e valorizzazione del lavoro.

L'impegno green era iniziato già nel 2010 quando l'azienda ha puntato su un impianto fotovoltaico che ora è arrivato a produrre 1,5MWh, parte di una strategia 100% green energy per cui Roncadin ha vinto nel 2014 il premio "Coop for Kyoto" in questa categoria; c'è poi un parco auto aziendale che si sta convertendo totalmente all'elettrico; sistemi di recupero delle acque di scarico e di efficientamento energetico sui tunnel di surgelazione (per un abbattimento delle emissioni pari a -600 tonnellate di CO2 all'anno); iniziative a tutela della biodiversità come l'apiario aziendale con 650 mila api.

Grande attenzione è dedicata anche agli imballaggi: l'80% del packaging di Roncadin proviene da materiali riciclati e, per alcune linee di prodotto, le confezioni sono realizzate al 100% con carta riciclata e riciclabile, con film interno protettivo 100% compostabile. E la ricerca di miglioramenti non si ferma qui: l'ultima iniziativa in ordine di tempo è l'adesione di Roncadin alla campagna "Etichetta Consapevole" di Too Good To Go che sensibilizza i consumatori contro lo spreco alimentare.

Tutto questo ha fatto sì che, dal 2021 a oggi, il consumo di kWh per pizza si sia ridotto del 18%, pari a -1,4kg di CO2 prodotta per ogni pezzo.

Notevole l'attenzione ai lavoratori: quasi 800, l'80% donne.

«Sono loro la nostra prima fonte di successo - ha sottolineato Dario Roncadin -. Gli investimenti in formazione, piano talent, welfare e sostegno alla famiglia hanno contribuito a creare in Roncadin un ambiente che attira sempre più persone nel territorio di Meduno e contribuisce a generare un benessere diffuso. (ANSA).