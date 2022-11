Professioni: intesa commercialisti-revisori sul Registro

(ANSA) - ROMA, 07 NOV - Collaborazione tra il Consiglio nazionale dei commercialisti e l'Istituto nazionale dei revisori legali: a sancirla l'incontro tra i due presidenti, Elbano de Nuccio e Ciriaco Monetta, a Roma, nel quale "uno degli obiettivi condivisi è la proposta da sottoporre al ministero dell'Economia e Finanze-Ragioneria Generale dello Stato di gestire il Registro dei revisori legali, attualmente gestito da Consip", per avere "una struttura organizzativa snella ed efficiente, e diventare interlocutori istituzionali delle professioni contabili, ottimizzando l'erogazione dei servizi agli iscritti al Registro". Per de Nuccio "l'incontro tra il nostro Ente pubblico e l'Istituto è molto importante, poiché rappresenta un modello di collaborazione istituzionale decisivo per permettere ai revisori legali di essere sempre maggiormente rappresentati.

Oltre il 90% dei revisori legali sono commercialisti. Anche per questo motivo la nostra collaborazione sarà strategica in vista della proposta, che sarà avanzata nei prossimi mesi, di recuperare la gestione del Registro dei revisori legali sotto l'egida del Consiglio nazionale". Quanto a Monetta, l'intesa coi commercialisti "sulla condivisione di alcuni obiettivi rivolti alla difesa dei diritti degli oltre 127.000 revisori legali che l'istituto rappresenta, costituisce un passaggio decisivo per inaugurare una costruttiva stagione delle professioni contabili all'insegna dell'unitarietà di intenti", recita una nota congiunta. (ANSA).