Professioni: Enel X-Gemelli, telemedicina per avvocati Roma

(ANSA) - ROMA, 07 NOV - Promuovere la salute dei professionisti, attraverso la predisposizione di un innovativo servizio di telemedicina, che consenta di sviluppare un percorso di assistenza sanitaria personalizzato e digitale, in totale sicurezza e nel rispetto della protezione dei dati: è l'obiettivo della convenzione firmata da Enel X e Fondazione Policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs con l'Ordine degli avvocati di Roma, che stabilisce, recita una nota, offrire "la possibilità per gli iscritti e i loro familiari di usufruire, a condizioni di costo agevolate, di Smart Axistance e-Well, l'applicazione di telemedicina progettata da Enel X in collaborazione con il Policlinico Gemelli, che consente di migliorare la propria qualità di vita attraverso un percorso di benessere personalizzato". Grazie a tale accordo, "che coinvolge più di circa 30.000 liberi professionisti, Enel X si conferma un partner tecnologico di riferimento per tutte quelle aziende e ordini professionali che intendono innovare i propri modelli di welfare, cogliendo a pieno le straordinarie opportunità concesse dalla Telemedicina", ha dichiarato il capo di e-Health di Enel X Alberto Piglia, mentre il direttore generale della Fondazione Policlinico universitario Agostino Gemelli Marco Elefanti s'è detto orgoglioso dell'intesa con l'Ordine degli avvocati di Roma, "primo grande e prestigioso network che con fiducia sceglie questa soluzione di assistenza sanitaria digitale" ed il presidente dei legali romani Antonino Galletti s'è augurato che "l'innovativo servizio possa essere esteso a breve a tutta l'avvocatura italiana e ai professionisti in genere". (ANSA).