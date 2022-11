Ocse: reddito reale famiglie giù dello 0,5% in 2/o trimestre

(ANSA) - PARIGI, 07 NOV - Nel secondo trimestre del 2022 il reddito reale delle famiglie è calato dello 0,5% nella zona dell'Ocse, in controtendenza rispetto alla crescita dello 0,3% del Pil reale. Il dato, precisa l'organismo internazionale con sede a Parigi, è diminuito in gran parte dei Paesi Ocse per cui le cifre sono disponibili e in tutte le economie del G7, fatta eccezione per la Germania. In Italia, il reddito reale delle famiglie è rimasto invariato. Il dato è invece diminuito dell'1,2% in Francia, dell'1,1% in Canada e nel Regno Unito e dello 0,4% negli Stati Uniti. La contrazione del reddito reale registrata in modo consecutivo in questi ultimi mesi, precisa l'Ocse, "riflette sia la riduzione degli aiuti pubblici legati alla pandemia sia l'aumento dell'inflazione a cui sono confrontate le famiglie". (ANSA).