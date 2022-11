Lavoro: Cna Marche, imprese assumono di meno (-8,6%)

(ANSA) - ANCONA, 07 NOV - Assunzioni in calo nelle previsioni delle imprese delle Marche, tra ottobre e dicembre: 29.720 lavoratori, con un calo di 4.310 addetti rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, -8,6%. A frenare i nuovi ingressi di personale sono le aspettative su una inflazione a doppia cifra, sulla crescita del costo del denaro e su un inverno difficile per i costi e l'approvvigionamento energetico. E' lo scenario delineato dal Centro Studi Cna Marche, che ha elaborato i dati Excelsior di Unioncamere e Ministero del Lavoro. "In realtà le assunzioni - affermano il presidente Cna Marche Paolo Silenzi e il segretario Otello Gregorini - saranno ancora meno perché in 47 casi su 100 le imprese prevedono di avere difficoltà a trovare i profili desiderati". In particolare è considerato di difficile reperimento il 56% degli operai specializzati nelle attività meccaniche ed elettromeccaniche, il 62% di cuochi, camerieri e altre professioni dei servizi turistici, il 63% dei tecnici in campo informatico, ingegneristico e della produzione.

Per i nuovi ingressi solo costruzioni e servizi turistici registrano una crescita delle assunzioni previste (rispettivamente +14,1% e +10,1%); in forte diminuzione Servizi operativi di supporto a imprese e persone (-22,2%) e da produzioni meccaniche ed elettroniche (-34,3%). Quattro assunzioni su dieci riguarderanno gli operai specializzati e conduttori di impianti e una su quattro le professioni commerciali e dei servizi. Solo due assunzioni su dieci saranno a tempo indeterminato o con contratto di apprendistato, le rimanenti a tempo determinato. Nel 31% dei casi le imprese cercano giovani con meno di trent'anni e nell'11% richiedono personale laureato. Infine il 62% delle assunzioni è richiesta esperienza professionale specifica o nello stesso settore. "I Centri per l'Impiego dovrebbero fare uno sforzo ulteriore per mettere in contatto imprese e lavoratori mentre anche scuole e centri di formazione dovrebbero tenere in maggior conto le esigenze delle imprese, altrimenti si arriva al paradosso che, mentre in certi settori ci sono i lavoratori ma non c'è il lavoro, in altri comparti c'è il lavoro ma mancano i lavoratori", concludono Silenzi e Gregorini. (ANSA).