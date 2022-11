Inail: 2 milioni per progetti su salute e sicurezza sul lavoro

(ANSA) - ROMA, 07 NOV - Pubblicato dall'Inail il bando Bit, promosso insieme al centro di competenza Artes 4.0, che mette complessivamente a disposizione due milioni di euro per sostenere progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale finalizzati alla riduzione del fenomeno infortunistico e tecnopatico o al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori. E' rivolto a start up, microimprese, Pmi e grandi imprese con stabile organizzazione in Italia.

I fondi saranno erogati sotto forma di contributo nella misura del 50% delle spese sostenute per ciascun progetto ammesso, per un importo minimo non inferiore a 100mila euro e un importo massimo fino a 140mila euro.

Le domande di finanziamento possono essere trasmesse a partire da oggi fino al 16 gennaio 2023 attraverso la pagina sul sito di Artes 4.0, la sezione dedicata del portale Inail e sulla piattaforma online della rete italiana dei competence center.

