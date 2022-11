Ex Ilva: sindacati, garantire rinnovo integrazione salariale Cig

(ANSA) - TARANTO, 07 NOV - Le segreterie provinciali Fim, Fiom e Uilm di Taranto hanno inviato una lettera ai ministri Economia e Finanze Giancarlo Giorgetti, Lavoro e politiche sociali Marina Elvira Calderone, Sviluppo economico e made in Italy Adolfo Urso, nonché ai gruppi parlamentari, per ricordare la scadenza al 31 dicembre dell'integrazione salariale alla cassa integrazione straordinaria per i circa 1600 lavoratori rimasti alle dipendenze di Ilva in amministrazione straordinaria e sollecitare le azioni necessarie per il rifinanziamento. Le sigle metalmeccaniche chiedono un intervento tempestivo del governo "utile a dar vita ad ogni adempimento del caso, tale da garantire, attraverso la presentazione di eventuale emendamento nella prossima legge di bilancio o apposito decreto, il regolare iter amministrativo per scongiurare possibili ritardi e disagi circa il rinnovo, anche per il 2023, dell'integrazione salariale".

Fim, Fiom e Uilm, infine, evidenziano "la presenza di forti tensioni sul piano sociale e i lavoratori appartenenti al bacino Ilva in As, insieme alle loro famiglie, subiscono il peso del disagio economico protratto e l'incertezza dovuta all'attesa degli sviluppi della vertenza ex Ilva in ambito ministeriale".

