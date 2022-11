Energia: Confindustria Romagna, ora celerità su estrazioni

(ANSA) - BOLOGNA, 07 NOV - Firmato il decreto sul rigassificatore al largo di Ravenna che segna "un giorno storico" per la città romagnola ora occorre la "medesima celerità su estrazioni e rinnovabili". E' quanto ritiene il presidente di Confindustria Romagna, Roberto Bozzi secondo cui la firma sul provvedimento rappresenta "una svolta per la Romagna e per tutto il Paese, che riafferma la centralità del distretto energetico ravennate e fronteggia concretamente la crisi energetica in atto.

La conclusione dell'iter autorizzativo, argomenta in una nota, "dimostra come la compattezza e l'unità di intenti di fronte alle emergenze porti al raggiungimento di un obiettivo ambizioso e cruciale in tempi strettissimi: alle istituzioni, agli enti e a tutti gli attori che hanno lavorato a questo risultato vanno i nostri ringraziamenti per l'impegno serrato di questi mesi. Ora - prosegue - auspichiamo che la medesima celerità sia adottata anche per le estrazioni di gas metano e per tutti i progetti sulle fonti rinnovabili, da Agnes ai parchi eolici, perché l'urgenza è la stessa".

Sul fronte delle estrazioni, puntualizza il numero uno degli industriali romagnoli, "fortunatamente si comincia ad andare oltre al Pitesai, strumento profondamente sbagliato dal punto di vista concettuale: attendiamo ora i dettagli del provvedimento sullo sblocco, e sarà fondamentale che anche in questo ambito le procedure autorizzative vengano semplificate e snellite, affinché le maggiori quantità di gas stimate arrivino in tempo utile".

Ad ogni modo, sottolinea ancora Bozzi, "ribadiamo che rigassificatore, rinnovabili, estrazioni, cattura e stoccaggio di Co2, comunità energetiche sono strade non alternative ma complementari, tutte ugualmente indispensabili nella transizione energetica e tutte ugualmente prioritarie per superare le difficoltà di imprese e famiglie. In una prospettiva di lungo periodo - conclude il presidente di Confindustria Romagna - nel mix energetico non si potrà escludere dalla valutazione anche il nucleare di nuova generazione, come ponte verso il passaggio alle fonti green". (ANSA).