Cyber security: accordo Ausind-Leonardo per aiutare Pmi

(ANSA) - GENOVA, 07 NOV - Accordo triennale tra Ausind, società di servizi a socio unico di Confindustria Genova, e Leonardo, azienda globale ad alta tecnologia tra le prime al mondo nell'Aerospazio, Difesa e Sicurezza, per offrire alle piccole e medie Imprese corsi specialistici per formare le competenze necessarie per riconoscere le minacce cibernetiche, saperle comprendere e affrontare. Ausind si farà promotore nei confronti delle pmi associate a Confindustria Genova di servizi formativi basati sull'esperienza e l'infrastruttura tecnologica della Cyber & Security Academy di Leonardo, azienda leader nella protezione cyber con 115 mila eventi di sicurezza monitorati al secondo e oltre 1.800 allarmi cyber gestiti al giorno.

Digital twin, virtualizzazione e cooperazione sono i pilastri tecnologici dell'offerta formativa della Cyber & Security Academy di Leonardo, con sede a Genova, che consente agli utenti di sperimentare e imparare a gestire le minacce ibride più evolute in scenari operativi simulati in cui mettere in pratica, in gruppo o individualmente, le conoscenze acquisite. I corsi si rivolgeranno sia agli specialisti di sicurezza che ai meno esperti.

"Accrescere il livello di consapevolezza del rischio nelle pmi è strategico per mettere in sicurezza l'intero Sistema Paese e, con l'85% delle violazioni cyber determinato dall'errore umano, la formazione assume un ruolo centrale - ha dichiarato Stefano Bordi, direttore della Cyber & Security Academy di Leonardo -. L'accordo con Ausind consente a Leonardo di estendere la propria offerta formativa al mondo delle pmi, coerentemente con l'impegno dell'azienda nel promuovere la cultura della sicurezza e il consolidamento di competenze chiave per lo sviluppo tecnologico sicuro e l'autonomia digitale strategica dell'Italia e dell'Europa". Secondo Paolo Marsano, president di Ausind, "on la crescita del livello di digitalizzazione il rischio di attacchi informatici è aumentato per tutte le aziende, ma per quelle meno attrezzate ad affrontarlo le conseguenze possono essere particolarmente pesanti". (ANSA).