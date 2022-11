Confindustria Moda, fino a 94.000 assunzioni entro il 2026

(ANSA) - TORINO, 07 NOV - Il settore del Tessile e della Moda avrà bisogno entro il 2026,secondo il rapporto 2022 Excelsior Unioncamere, di fare da 63.000 a 94.000 assunzioni, a seconda della congiuntura economica. Confindustria Moda, la Federazione Italiana che riunisce le sette associazioni del Tessile, Moda e Accessorio illustrerà le oltre 40 nuove figure professionali di cui il settore è alla ricerca durante la seconda edizione del Fashion Talent Days, l'evento online che si terrà dall'8 al 10 novembre.

Molte aziende del distretto di Torino avranno il loro stand digitale. Sul sito saranno presenti anche gli Istituti tecnici superiori di alcuni distretti della Moda per presentarsi e illustrare il percorso formativo che possono offrire.

L'iniziativa è promossa e organizzata dal Comitato Education di Confindustria Moda, presieduto da Paolo Bastianello, con l'agenzia per il lavoro Umana e con la Piattaforma Sistema Formativo Moda Ets. Le oltre 40 tipologie di profili ricercate spaziano fra professioni più tradizionali come addetti alla cucitura, textile designer, disegnatore tecnico, meccanico di tessitura, orafo al banco e addetto alla pianificazione della produzione; alle professioni legate alla transizione digitale, come e-commerce manager e digital analyst, o alla sostenibilità, come manager per la sostenibilità ambientale e product life-cycle manager.

"E' fondamentale riuscire a colmare il mismatch che persiste fra il sistema formativo e la domanda del mondo del lavoro. I Fashion Talent Days sono un evento di capitale importanza per tutto il sistema Paese, per riuscire ad attrarre i talenti e formare le competenze che renderanno ancora più grande il Made in Italy negli anni a venire" commenta Ercole Botto Poala, presidente di Confindustria Moda. (ANSA).