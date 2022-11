Confindustria Cuneo, nell'ultimo trimestre - 4,7% produzione

(ANSA) - TORINO, 07 NOV - Non si annuncia positivo il quarto trimestre dell'economia cuneese, secondo l'analisi congiunturale diffusa da Confindustria. Le previsioni sulla produzione segnano un -4,7%, contro il +10,1% del trimestre precedente. I timori per il futuro pesano in particolare sulla redditività attesa (-28,9%), ma restano positive - benché in calo, dal precedente 16,1% - le stime sull'occupazione, al 5,3%. Sale dal 3% al 7% la previsione sul ricorso alla cassa integrazione, un dato tuttavia ancora inferiore alla media regionale. A livello settoriale la crisi nel manifatturiero investe soprattutto i comparti moda e mobili, reduci da numeri positivi nel periodo Covid. Reggono l'ambito farmaceutico e l'elettronica/elettrotecnica, oltre ai settori intermedi legati al ciclo delle costruzioni. Nei servizi le attese negative sono limitate a commercio e turismo: pesa la preoccupazione per la contrazione dei consumi da parte delle famiglie. (ANSA).