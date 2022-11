Confindustria Canavese aiuta piccole e medie imprese

(ANSA) - TORINO, 07 NOV - Imprenditori e amministratori locali a confronto sul Pnrr e sulle nuove opportunità derivanti dai fondi strutturali nell'incontro promosso oggi a Ivrea dal Gruppo imprenditrici e dirigenti per il Canavese di Confindustria. "L'impatto dei fondi in arrivo sarà determinante per il futuro - ha spiegato il presidente di Confindustria Canavese, Paolo Conta - uno dei nostri obiettivi è aiutare le imprese in questo momento delicato. Sul Pnrr i vincoli di tempo sono molto stretti e servono importanti risorse umane per gestire i progetti. In un territorio come il nostro, costituito soprattutto, da piccole e medie imprese che hanno probabilmente più difficoltà ad accedere alle informazioni, serve un lavoro di diffusione capillare".

Dello stesso avviso Alberta Pasquero, presidente del Gruppo imprenditrici: "Abbiamo bisogno, in questa fase, che si percepisca la competenza istituzionale degli attori coinvolti. I fondi del Pnrr sono un'occasione straordinaria che per essere colta richiede grande capacità nel riconoscersi e nel lavorare insieme, anche a livello di sussidiarietà istituzionale: dallo Stato fino ai Comuni".

Nel corso dell'incontro, per la Regione Piemonte, sono intervenute Paola Casagrande, direttore coordinamento politiche e fondi europei, Stefania Crotta, direttore ambiente, energia e territorio, e Giuliana Fenu, direttore per la competitività del sistema regionale. (ANSA).