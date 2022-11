Camere commercio:Cosenza,aziende provincia a Biolife Bolzano

(ANSA) - COSENZA, 07 NOV - È andata in scena a Bolzano, dal 3 al 6 novembre scorsi, la Fieramesse Biolife 2022 incentrata sul tema del biologico e della sostenibilità. "La Fiera dello stile di vita consapevole", evento ormai consolidato che vede la presenza delle eccellenze italiane nei settori food, fashion e cosmesi, ha accolto otto aziende della provincia di Cosenza grazie al supporto della Camera di Commercio.

"L'ente camerale, in accordo con l'azienda speciale Promocosenza, in veste di soggetto organizzatore - è scritto in un comunicato - ha dato la possibilità alle imprese della provincia di misurarsi in un evento dalla portata internazionale. Un'occasione prestigiosa per mostrare e far conoscere la ricchezza del territorio cosentino, valorizzandone peculiarità che, soprattutto nel settore del food, rappresentano un vero e proprio unicum nel panorama nazionale. L'obiettivo della Fiera Biolife è stato quello di offrire un'esperienza a 360 gradi con un focus sullo stile di vita sostenibile e il consumo consapevole. I padiglioni, che hanno accolto le imprese provenienti da tutta Italia, hanno rappresentato un punto cardine di incontro non soltanto per sviluppare nuove occasioni di business, ma soprattutto per cementificare la comunità delle imprese attorno a tematiche sensibili. Da qui la scelta del biologico, ovvero tutto ciò che rispetta e segue la logica dei cicli naturali. Le tematiche della crescita sostenibile e del green, da sempre punti nevralgici dell'attività della Camera di Commercio di Cosenza, sono state perfettamente sposate dalle otto aziende della Provincia presenti, con prodotti di elevata qualità, biologici e particolarmente attenti all'impatto ambientale".

Di seguito l'elenco delle imprese, provenienti dai settori bio del food e della cosmesi, che hanno presenziato alla manifestazione: Azienda Agricola Donato Parisi (oleificio); Azienda Agricola Gianluigi Cava (oleificio); Azienda Agricola F.lli Fonsi (oleificio e prodotti caseari); Green Garden (cosmesi); Azienda Agricola Marchesi Gallo (oleificio); Antica Tenuta Ferrara di Elisabetta Ferrara (oleificio, cosmesi e produzione di fichi); Artibel (oleificio e produzione di fichi); Tenute Librandi Pasquale (oleificio e produzione di marmellata).

"Gli imprenditori, che hanno accolto con entusiasmo la manifestazione di interesse della Camera di Commercio - è detto nel comunicato - hanno sottolineato l'importanza di eventi di questa caratura non soltanto per la possibilità di far conoscere le eccellenze del territorio, ma soprattutto per la crescita imprenditoriale dettata dal confronto con culture e modus operandi differenti da quelle del paese di appartenenza.Nella giornata di sabato 5 novembre, inoltre, il padiglione della Camera di Commercio ha avuto l'onore di accogliere il Ministro dell'agricoltura e della sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, insieme al segretario generale della Camera di Commercio di Bolzano, Alfred Aberer. Entrambi hanno salutato gli imprenditori presenti, complimentandosi per la qualità dei prodotti esposti". (ANSA).