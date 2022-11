Camere commercio: Catanzaro, servizi a piene regime

(ANSA) - CATANZARO, 07 NOV - "Nelle more del completamento di tutti i necessari passaggi burocratici e amministrativi successivi alla costituzione del nuovo Ente camerale dell'area centrale calabrese, il presidente della Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, Pietro Falbo, e il segretario generale, Bruno Calvetta, comunicano che tutti i servizi del Registro Imprese sono regolarmente attivi - come da verifiche effettuate - e continueranno ad essere erogati all'utenza interessata senza soluzione di continuità e senza arrecare alcun disagio o ritardo". E' quanto si legge in una nota dell'Ente.

"Grazie al lavoro svolto dagli incaricati e agli sforzi organizzativi, dunque - prosegue la nota - gli uffici delle sedi operative nei tre capoluoghi di provincia proseguiranno a operare erogando le prestazioni dovute con le medesime modalità sin qui adottate". (ANSA).