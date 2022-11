++ Pensioni: Tridico, quote rigide non aiutano flessibilità ++

(ANSA) - RENDE, 07 NOV - La proposta della cosiddetta quota 41 in materia pensionistica non trova d'accordo il presidente dell'Inps Pasquale Tridico. "Le quote rigide, a mio parere - ha detto parlando con i giornalisti all'Università della Calabria a margine della presentazione del rapporto 2021 dell'Istituto - non aiutano nella direzione della flessibilità di cui il sistema pensionistico avrebbe bisogno. Bisognerebbe pensare ad una combinazione e ad un flessibilità che possa favorire carriere instabili, lavoratori fragili". (ANSA).