++ Fisco: rischio evasione flat tax, tendenza sottodichiarare ++

(ANSA) - ROMA, 07 NOV - "L'introduzione di una flat tax sino a una certa soglia può generare comportamenti anomali in corrispondenza della soglia medesima". E' quanto si rileva nella Relazione sull'evasione fiscale allegata alla Nadef. "L'analisi statistica sembra confermare per il 2019 un effetto di autoselezione dei contribuenti con ricavi e compensi al di sotto della soglia massima di 65 mila euro al fine di beneficiare dell'agevolazione prevista dal regime forfetario", si osserva, precisando che questo "può dipendere da una riduzione dell'attività produttiva" o "da una tendenza a sottodichiarare i ricavi pur di non superare la soglia dei 65 mila euro". (ANSA).