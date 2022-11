Pensioni: Rixi, al lavoro per evitare ritorno legge Fornero

(ANSA) - GENOVA, 06 NOV - "Il Governo è al lavoro per cercare di evitare un ritorno alla legge Fornero, rivedere le quote stabilite recuperando risorse da chi le ha utilizzate fraudolentemente, come chi ha ricevuto il reddito di cittadinanza quando non ne aveva i titoli". Così il viceministro delle Infrastrutture Edoardo Rixi a margine di un incontro a Genova interviene sulla riforma delle pensioni allo studio da parte del Governo Meloni. (ANSA).