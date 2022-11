Pensioni: Sbarra, basta con le quote, si esca dai 62 anni

(ANSA) - ROMA, 05 NOV - "Sulle pensioni abbiamo presentato una piattaforma unitaria complessiva, abbiamo chiesto di aprire urgentemente un tavolo di confronto politico per affrontare il tema del cambiamento pensionistico e previdenziale. La nostra proposta e' chiara: uscita flessibile dal mercato del lavoro a partire da 62 anni, oppure con 41 anni di contributi a prescindere dall'eta'. Basta con le quote o con gli ambi secchi come è stata quota 102. Bisogna lasciare libere le persone di programmare il loro futuro". E' quanto precisa il segretario Generale della Cisl, Luigi Sbarra a margine dell'assemblea di Finmeccanica. (ANSA).