Pensioni: Sbarra, al numero 41 associare uscita a 62 anni

(ANSA) - ROMA, 05 NOV - "Al numero 41 chiediamo di associare il 62" di età: lo dice il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra a margine dell'assemblea di Federmeccanica a proposito degli anni di contributi dei quali si parla per l'uscita anticipata e dell'età minima che i sindacati chiedono di inserire per la flessibilità in uscita.

"Ci vuole - ha detto - una pensione di garanzia, bisogna allargare e rendere strutturale l'ape sociale , ci vuole flessibilità in uscita dal mercato del lavoro. Insieme al numero 41 bisogna associare il numero 62. Bisogna restituire la libertà di scegliere quando uscire dal mercato del lavoro". (ANSA).